В Астане выявили вопиющие нарушения прав недееспособных людей
Судимость за шизофрению?
В Астане столичная прокуратура выявила и отменила десятки незаконных административных дел, возбуждённых в отношении недееспособных граждан, передает BAQ.KZ.
Надзорными органами были установлены факты грубого нарушения прав лиц, признанных недееспособными по решению суда. Один из таких случаев связан с гражданином Д., которого оштрафовали на 18 460 тенге по статье 437 КоАП за нарушение тишины. Однако, как выяснилось, мужчина страдает психическим заболеванием — шизофренией — и в силу этого не может быть привлечён к административной ответственности, что прямо предусмотрено статьями 28 и 29 Кодекса об административных правонарушениях.
Проверка показала, что подобные нарушения носят системный характер: всего прокуратура выявила 41 случай незаконного привлечения к ответственности недееспособных граждан. Все дела были прекращены по актам прокурорского надзора, а нарушенные права восстановлены.
В прокуратуре отметили, что надзорные мероприятия в этой сфере продолжаются.
