В Астане усилили контроль за соблюдением правил продажи алкогольной продукции. С начала 2026 года административную ответственность по статье 200 КоАП понесли 1 023 человека. Кроме того, выявлено 249 фактов реализации спиртного без соответствующей лицензии.

Об этом на брифинге в Службе коммуникаций сообщил прокурор группы по представительству интересов государства в суде прокуратуры Астаны Шерхан Шорабек.

По законодательству Казахстана, продавать алкоголь лицам младше 21 года запрещено. Также розничная реализация спиртного не допускается с 23:00 до 08:00 следующего дня. Для алкогольной продукции с содержанием этилового спирта свыше 30% действует отдельное ограничение — с 21:00 до 12:00 следующего дня.

Продавцы обязаны проверять удостоверение личности покупателя и отказывать в продаже, если документ отсутствует.

По словам Шерхана Шорабека, в 2025 году по статье 200 КоАП к административной ответственности привлекли 908 человек. У 781 из них приостановили действие лицензии, еще 68 лишились ее. Общая сумма штрафов составила 129,1 млн тенге.

За истекший период 2026 года действие лицензий приостановили в отношении 889 нарушителей, 107 человек лишились лицензий.

За продажу алкоголя несовершеннолетним или в запрещенное время предусмотрены следующие санкции:

для физических лиц — штраф 10 МРП;

для субъектов предпринимательства — до 120 МРП с приостановлением действия лицензии.

При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 20 МРП для физических лиц и до 180 МРП для предпринимателей. В последнем случае также предусмотрено лишение лицензии.

Отдельная ответственность установлена за продажу алкоголя без лицензии по статье 463 КоАП. За такое нарушение физическим лицам грозит штраф в размере 15 МРП, предпринимателям — до 150 МРП. При повторном нарушении в течение года суммы увеличиваются до 30 и 500 МРП соответственно. В предусмотренных законом случаях продукция подлежит конфискации.

Шерхан Шорабек также сообщил, что по представлению прокуратуры Департамент государственных доходов и Департамент полиции Астаны разработали алгоритмы совместной работы по выявлению и пресечению незаконной продажи алкоголя.

Кроме того, прокуратура выявила проблемы в лицензировании, контроле за оборотом алкогольной продукции и интеграции государственных информационных систем. Для их устранения и совершенствования государственного контроля внесён соответствующий акт прокурорского надзора.

В прокуратуре подчеркнули, что основная задача принимаемых мер — не увеличение числа штрафов, а предупреждение правонарушений, обеспечение ответственности за нарушения и защита жизни и здоровья граждан.