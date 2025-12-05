В Астане за год разобрали более 2 млн жалоб жителей
С начала 2025 года Городской центр мониторинга и оперативного реагирования iKOMEK109 рассмотрел более 2 млн 78 тысяч обращений жителей, передает BAQ.KZ.
На сегодняшний день центр объединяет 23 городских управления, 6 районных акиматов, 25 коммунальных служб, 79 лифтовых хозяйств и 1 372 обслуживающие организации жилых домов. Основная задача iKOMEK109 — оперативное и эффективное решение вопросов граждан в дистанционном формате.
Для удобства горожан реализован принцип омниканальности: обращения принимаются через короткий номер 109, Telegram-бот, сайт astana.gov.kz, мобильное приложение iKOMEK109, страницы в Facebook и Instagram, а также электронную почту 109@ikomekastana.kz. 21% обращений поступают через альтернативные цифровые сервисы.
Центр подключён к более чем 12 тысячам камер видеонаблюдения по всему городу, включая школы, детские сады, поликлиники, перекрестки, ТРЦ и остановки общественного транспорта. Операторы выявляют нарушения благоустройства, несвоевременную уборку снега, подтопления и открытые колодцы, а также контролируют соблюдение правил дорожного движения и общественного порядка.
Совместно с Департаментом полиции Астаны с начала года зафиксировано 21 277 правонарушений, включая:
-
нарушения правил движения пешеходами и другими участниками дорожного движения – 3 617;
-
распитие алкоголя в общественных местах – 308;
-
нарушения правил благоустройства – 415;
-
торговля в неустановленных местах – 24.
