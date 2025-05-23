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В Астане за каждой школой закрепят полицейского на время выпускных

Столичная полиция перейдёт на усиленный режим.

Сегодня, 20:08
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:08
Сегодня, 20:08
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Фото: polisia.kz

В преддверии Последнего звонка и выпускных вечеров в столице Казахстана усилены меры безопасности, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Polisia.kz, столичный Департамент полиции принимает комплекс мер по обеспечению правопорядка и защиты учащихся.

В праздничные дни во всех школах города и местах массового скопления людей будут дежурить усиленные патрульные наряды.

За каждым учебным заведением закреплены ответственные сотрудники полиции, которые будут курировать ситуацию и оперативно реагировать на возможные инциденты.

Также в школах проходят профилактические встречи с участием родителей, учеников и педагогов, на которых обсуждаются меры безопасности и алгоритмы действий в экстренных ситуациях.

Такие меры направлены на обеспечение безопасного и спокойного проведения Последнего звонка и выпускных мероприятий.

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