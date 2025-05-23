В Астане за каждой школой закрепят полицейского на время выпускных
Столичная полиция перейдёт на усиленный режим.
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В преддверии Последнего звонка и выпускных вечеров в столице Казахстана усилены меры безопасности, передает BAQ.KZ.
Как сообщает Polisia.kz, столичный Департамент полиции принимает комплекс мер по обеспечению правопорядка и защиты учащихся.
В праздничные дни во всех школах города и местах массового скопления людей будут дежурить усиленные патрульные наряды.
За каждым учебным заведением закреплены ответственные сотрудники полиции, которые будут курировать ситуацию и оперативно реагировать на возможные инциденты.
Также в школах проходят профилактические встречи с участием родителей, учеников и педагогов, на которых обсуждаются меры безопасности и алгоритмы действий в экстренных ситуациях.
Такие меры направлены на обеспечение безопасного и спокойного проведения Последнего звонка и выпускных мероприятий.
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