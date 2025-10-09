В Астане в сентябре зафиксирован один из самых резких скачков цен на первичном рынке жилья за последнее десятилетие. По данным аналитиков Первого кредитного бюро, стоимость новых квартир выросла сразу на 5,1% за месяц, передает BAQ.KZ.

Эксперты отмечают, что подобное подорожание наблюдалось лишь дважды с 2015 года — в ноябре 2015-го и в марте 2022-го. Таким образом, сентябрьское изменение стало третьим по величине за весь период наблюдений.

На вторичном рынке также зафиксирован рост, но более умеренный — на 2,2%. Это максимальный показатель текущего года, хотя в 2024-м подобные темпы отмечались несколько раз.

Стоимость аренды жилья в Астане, напротив, растёт медленнее: плюс 1,8% против 3,1% в августе. При этом арендные ставки в столице по-прежнему ниже, чем в Алматы.

В южной столице, наоборот, в сентябре зафиксирован самый заметный скачок арендных цен с августа 2023 года — на 2,7%. Однако цены на покупку жилья в Алматы остаются стабильными: на первичном рынке — +0,1%, на вторичном — +1,2%.

Аналитики связывают рост цен в Астане с повышенным спросом на фоне ограниченного предложения и сезонной активностью покупателей.