Крупную партию наркотиков изъяли у студента в Астане
Студент в Астане попался с 100 капсулами масла каннабиса.
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В Астане сотрудники полиции задержали 24-летнего студента, подозреваемого в хранении крупной партии наркотических средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативно-поискового отдела департамента полиции столицы был проведен личный досмотр молодого человека, в результате которого из его пакета изъяли 100 пластиковых капсул с гашишным маслом.
По результатам экспертизы было установлено, что в капсулах содержится наркотическое средство - масло каннабиса. На допросе задержанный признался, что приобрел наркотики в расфасованном виде через мессенджер Telegram для личного употребления.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотических средств в значительном размере.
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