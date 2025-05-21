В Астане сотрудники полиции задержали 24-летнего студента, подозреваемого в хранении крупной партии наркотических средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативно-поискового отдела департамента полиции столицы был проведен личный досмотр молодого человека, в результате которого из его пакета изъяли 100 пластиковых капсул с гашишным маслом.

По результатам экспертизы было установлено, что в капсулах содержится наркотическое средство - масло каннабиса. На допросе задержанный признался, что приобрел наркотики в расфасованном виде через мессенджер Telegram для личного употребления.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотических средств в значительном размере.