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В Астане задержали двух молодых людей за повреждение скульптуры на Аллее журналистов

В результате действий нарушителей была повреждена скульптурная композиция и семь мусорных урн.

26 Сентября 2026, 16:03
АВТОР
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МВД РК 26 Сентября 2026, 16:03
26 Сентября 2026, 16:03
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Фото: МВД РК

В Астане задержали двух молодых людей, причастных к повреждению скульптурной композиции на Аллее журналистов.

По данным полиции, инцидент произошел утром. Двое молодых людей повредили скульптуру, а также семь мусорных урн на прилегающей территории.

Правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались 18-летний житель столицы Денис Суранов и один несовершеннолетний. Оба водворены в изолятор временного содержания.

По факту вандализма возбуждено уголовное дело.

Кроме того, родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

В полиции заявили, что подобные факты будут пресекаться, а виновные понесут ответственность в соответствии с законом.

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