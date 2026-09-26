В Астане задержали двух молодых людей за повреждение скульптуры на Аллее журналистов
В результате действий нарушителей была повреждена скульптурная композиция и семь мусорных урн.
26 Сентября 2026, 16:03
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26 Сентября 2026, 16:0326 Сентября 2026, 16:03
140Фото: МВД РК
В Астане задержали двух молодых людей, причастных к повреждению скульптурной композиции на Аллее журналистов.
По данным полиции, инцидент произошел утром. Двое молодых людей повредили скульптуру, а также семь мусорных урн на прилегающей территории.
Правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались 18-летний житель столицы Денис Суранов и один несовершеннолетний. Оба водворены в изолятор временного содержания.
По факту вандализма возбуждено уголовное дело.
Кроме того, родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.
В полиции заявили, что подобные факты будут пресекаться, а виновные понесут ответственность в соответствии с законом.
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