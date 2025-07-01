В Астане задержали международного беглеца
Он находился в международном розыске по линии Интерпола.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане в ходе оперативной операции "Стоп преступление" сотрудники криминальной полиции задержали 43-летнего мужчину, объявленного в международный розыск по линии Интерпола, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Задержанный оказался гражданином иностранного государства, которого с мая 2023 года разыскивали правоохранительные органы Армении. Поводом для розыска стало уголовное правонарушение - управление транспортным средством без документов и без права на вождение. Мужчину доставили в отдел полиции Астаны, где была подтверждена его личность и установлен статус разыскиваемого.
О задержании уже уведомлена армянская сторона - инициатор розыска. В ближайшее время будет решаться вопрос о дальнейших юридических процедурах.
Полицейские отмечают, что в рамках операции "Стоп преступление" продолжается целенаправленная работа по выявлению лиц, скрывающихся от следствия и суда. Задержание иностранного гражданина стало результатом системной проверки данных и тщательного анализа информации. В МВД подчеркивают, что подобные мероприятия позволяют находить не только местных нарушителей, но и фигурантов международных дел, включая тяжкие преступления.
Самое читаемое
- В МИДе осудили поведение казахстанских туристов на фоне ближневосточного кризиса
- "Доқтыр" и "пизкультуре": в Сети высмеивают учебник казахского с маркетплейса
- Антикор ищет сбежавшую после крупной сделки казахстанскую судью
- В Казахстане утвердили правила дешёвых кредитов для села
- Полицейский из Казахстана стал чемпионом мира по карате