В Астане полицейские задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в серии мошенничеств, совершённых под видом инвестиционной деятельности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, она сумела обмануть десятки людей, используя их доверие и создавая иллюзию успешных вложений.

Схема начиналась с групповых чатов, которые женщина организовывала в мессенджерах. Сначала она приглашала туда своих знакомых, а затем участники сами добавляли друзей, распространяя информацию по принципу "сарафанного радио". Представляясь опытным инвестором, подозреваемая предлагала "выгодно приумножить" сбережения, обещая быстрый и высокий доход.

Чтобы завоевать доверие, она действительно возвращала первые небольшие суммы с прибылью. Убедившись в том, что потенциальные жертвы расслабились и поверили в прибыльность схемы, женщина начинала просить уже значительно крупные вложения — от сотен тысяч до нескольких миллионов тенге. Получив средства, она прекращала связь и исчезала.

Следствием зарегистрировано около 13 эпизодов мошенничества, а сумма ущерба по отдельным случаям достигает 1,5 миллиона тенге. Проведённые оперативно-розыскные мероприятия позволили установить местонахождение подозреваемой. Её задержали на территории другого региона, после чего доставили в столицу для дальнейшего разбирательства.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости проявлять осторожность при участии в частных инвестиционных предложениях и не доверять незарегистрированным посредникам, обещающим быстрый доход.