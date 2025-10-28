В Астане задержали женщину, наживавшуюся на желающих уехать в Корею
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане сотрудники криминальной полиции Сарыаркинского района задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в серии мошенничеств, связанных с обещаниями помочь в оформлении виз в Южную Корею, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, подозреваемая предлагала гражданам содействие в получении визы и "лёгкий выезд за границу". За свои услуги она брала различные суммы денег, после чего переставала выходить на связь. Установлено шесть эпизодов мошенничества.
Задержанная полностью признала вину, в отношении неё проводится досудебное расследование.
Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и не доверять частным лицам, обещающим содействие в оформлении выезда за рубеж. Обращаться следует только в официальные лицензированные организации, а при возникновении сомнений — незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.
Следствие продолжается, устанавливаются возможные дополнительные потерпевшие.
Самое читаемое
- В Астане горит хозяйственный корпус на улице Аксай
- Ипподром стоимостью свыше 1 млрд тенге строится в Восточном Казахстане
- Казахстанский студент обошел участников из 10 стран и завоевал золото на Пекинском балетном конкурсе
- В Алатауском районе Алматы открываются новые заводы и промышленные парки
- Почти как в Америке: выгодно ли будет брать автомобиль в лизинг в Казахстане