В Астане сотрудники криминальной полиции Сарыаркинского района задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в серии мошенничеств, связанных с обещаниями помочь в оформлении виз в Южную Корею, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, подозреваемая предлагала гражданам содействие в получении визы и "лёгкий выезд за границу". За свои услуги она брала различные суммы денег, после чего переставала выходить на связь. Установлено шесть эпизодов мошенничества.

Задержанная полностью признала вину, в отношении неё проводится досудебное расследование.

Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и не доверять частным лицам, обещающим содействие в оформлении выезда за рубеж. Обращаться следует только в официальные лицензированные организации, а при возникновении сомнений — незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.

Следствие продолжается, устанавливаются возможные дополнительные потерпевшие.