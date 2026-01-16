В Астане в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 35-летнюю жительницу города, которую подозревают в причастности к незаконному сбыту наркотических средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По предварительным данным, запрещенные вещества распространялись через анонимные мессенджеры. Во время обыска в квартире полицейские обнаружили и изъяли емкости с жидким веществом, а также более 200 флаконов с веществом, предположительно содержащим наркотические компоненты. Кроме того, изъят пакет с веществом растительного происхождения. Также были обнаружены электронные весы и упаковочные материалы, предназначенные для фасовки.

Общий вес изъятого, по данным правоохранителей, составил порядка 4 кг. Назначены соответствующие экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.