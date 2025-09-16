Полиция Астаны задержала 35-летнего мужчину, который обманывал коллег и знакомых, сообщая о "смерти" собственных родителей, чтобы собрать деньги на похороны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. По данным следствия, сначала он рассказывал о кончине отца, затем — матери. Люди откликались на трагедию и передавали деньги, поверив в историю. На деле же родители подозреваемого живы и здоровы.

Правоохранители уже установили его причастность как минимум к десяти подобным случаям обмана. В отношении мужчины начато досудебное расследование по статье 190 УК РК ("Мошенничество"). В полиции подчеркнули, что эксплуатация доверия и сострадания граждан в преступных целях недопустима, и призвали казахстанцев проявлять бдительность в подобных ситуациях.