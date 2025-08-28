В Астане в рамках реализации принципа "Закон и порядок" состоялся рейд, организованный мониторинговой группой с участием сотрудников Алматинского районного управления полиции и акимата района, передает BAQ.KZ.

В ходе мероприятия были выявлены два магазина, где реализовывались запрещенные товары — насвай и снюс.

В отношении продавцов была принята мера согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях, а изъято 10 единиц запрещенной продукции.

"Данные меры будут продолжены на постоянной основе в соответствии с концепцией "Закон и порядок". Эта работа является важным шагом не только в обеспечении безопасности общества, но и в защите здоровья граждан и воспитании у молодежи здорового образа жизни", — отметил руководитель отдела внутренней политики акимата района Алматы Айбын Айдынулы.

Мероприятия будут продолжаться в рамках стратегии обеспечения правопорядка, а также профилактики негативных явлений, угрожающих безопасности и здоровью населения.