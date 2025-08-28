В Астане задержаны продавцы запрещенных товаров
Рейд выявил опасную продукцию.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане в рамках реализации принципа "Закон и порядок" состоялся рейд, организованный мониторинговой группой с участием сотрудников Алматинского районного управления полиции и акимата района, передает BAQ.KZ.
В ходе мероприятия были выявлены два магазина, где реализовывались запрещенные товары — насвай и снюс.
В отношении продавцов была принята мера согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях, а изъято 10 единиц запрещенной продукции.
"Данные меры будут продолжены на постоянной основе в соответствии с концепцией "Закон и порядок". Эта работа является важным шагом не только в обеспечении безопасности общества, но и в защите здоровья граждан и воспитании у молодежи здорового образа жизни", — отметил руководитель отдела внутренней политики акимата района Алматы Айбын Айдынулы.
Мероприятия будут продолжаться в рамках стратегии обеспечения правопорядка, а также профилактики негативных явлений, угрожающих безопасности и здоровью населения.
Самое читаемое
- С 1 сентября школьникам запретят пиццу и соки: что вошло в новое меню 2025 года
- Лига Чемпионов 2025: "Кайрат" может попасть в "группу смерти" с ПСЖ и Арсеналом
- "Кайрат" в Лиге чемпионов: как алматинцы выбили "Селтик" и написали новую главу в истории
- "Кайрат" заработал более €18 млн за выход в групповой этап Лиги чемпионов
- Назначен новый вице-министр национальной экономики Казахстана