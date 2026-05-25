В Астане загорелась детская больница
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Сегодня 2026, 05:28
100Фото: МЧС РК
В районе Сарайшык города Астаны по улице Кошкарбаева в здании детской больницы произошло возгорание электрощитовой в подвальном помещении.
В течение 2 минут после поступления сообщения первые пожарные подразделения прибыли на место и незамедлительно приступили к тушению пожара. В целях безопасности персонал и пациенты были эвакуированы и временно размещены в других расположенных поблизости медицинских учреждениях. Был создан штаб пожаротушения и организован пункт обогрева.
Слаженными действиями спасателей пожар был полностью ликвидирован на площади 10 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается.
