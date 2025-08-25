Сегодня вечером в столице произошло возгорание в одной из квартир жилого комплекса "Нурсая", который известен как "депутатский дом", передает BAQ.KZ.

По данным ДЧС, пожар был локализован и впоследствии ликвидирован. В момент происшествия огнеборцы эвакуировали пять человек по лестничному маршу, ещё одного жильца удалось спасти непосредственно из квартиры. Жильцы были осмотрены специалистами Центра медицины катастроф МЧС Казахстана. Госпитализация не потребовалась.

Предварительная площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.