В Астане загорелась СТО
Угроза распространения огня на близрасположенные здания снята.
Сегодня 2026, 21:02
В Астане произошел пожар в отдельностоящем одноэтажном зданий СТО на переулке Сарыагаш в районе Алматы, передает BAQ.KZ.
Прибывшие пожарные зафиксировали сильное задымление и открытое горение в СТО.
Незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды.
Благодаря оперативным действиям пожарных снята угроза распространения огня на близрасположенные здания.
Информация о пострадавших на 112 не поступала.
