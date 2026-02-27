Сегодня 2026, 21:02

В Астане произошел пожар в отдельностоящем одноэтажном зданий СТО на переулке Сарыагаш в районе Алматы, передает BAQ.KZ.

Прибывшие пожарные зафиксировали сильное задымление и открытое горение в СТО.

Незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды.

Благодаря оперативным действиям пожарных снята угроза распространения огня на близрасположенные здания.

Информация о пострадавших на 112 не поступала.