В Астане загорелось двухэтажное кафе
Столичные спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Сегодня, 11:05
53Фото: Скриншот видео
В районе Есиль города Астаны по улице Елубая Тайбекова произошло возгорание в двухэтажном кафе, передаёт BAQ.KZ.
По прибытии пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. Возгорание мебели на первом и втором этажах здания было ликвидировано на площади 80 кв. м. Принятыми мерами не допущено распространение огня на всю площадь здания.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
