  • 1 Февраля, 11:17

В Астане загорелось двухэтажное кафе

Столичные спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Сегодня, 11:05
Фото: Скриншот видео

В районе Есиль города Астаны по улице Елубая Тайбекова произошло возгорание в двухэтажном кафе, передаёт BAQ.KZ.

По прибытии пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. Возгорание мебели на первом и втором этажах здания было ликвидировано на площади 80 кв. м. Принятыми мерами не допущено распространение огня на всю площадь здания.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 
 
 
 
 
