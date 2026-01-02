В районе Сарыарка города Астана, по улице Окжетпес, произошёл пожар в здании недействующего одноэтажного кафе, передает BAQ.KZ.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что возгорание возникло внутри помещения и частично охватило кровлю.

В ходе тушения огнеборцы оперативно вынесли газовый баллон в безопасную зону, предотвратив возможный взрыв.

Пожар был полностью ликвидирован на площади 40 кв. м. Пострадавших нет.