В Астане загорелся дачный дом

В районе Сарыарка по улице Бейбарыс Султан произошло возгорание дачного дома.

На место происшествия были направлены подразделения МЧС. Пожарные оперативно приступили к тушению и ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров.

Пострадавших нет.

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности, не оставлять без присмотра источники огня и следить за исправностью электропроводки.