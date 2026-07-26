В Астане загорелся дачный дом

Спасатели ликвидировали возгорание дачного дома в Астане.

26 Июля 2026, 22:32
АВТОР
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Pixabay.com 26 Июля 2026, 22:32
26 Июля 2026, 22:32
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Фото: Pixabay.com

В районе Сарыарка по улице Бейбарыс Султан произошло возгорание дачного дома.

На место происшествия были направлены подразделения МЧС. Пожарные оперативно приступили к тушению и ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров.

Пострадавших нет.

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности, не оставлять без присмотра источники огня и следить за исправностью электропроводки.

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