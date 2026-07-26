В Астане загорелся дачный дом
Спасатели ликвидировали возгорание дачного дома в Астане.
26 Июля 2026, 22:32
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26 Июля 2026, 22:3226 Июля 2026, 22:32
144Фото: Pixabay.com
В районе Сарыарка по улице Бейбарыс Султан произошло возгорание дачного дома.
На место происшествия были направлены подразделения МЧС. Пожарные оперативно приступили к тушению и ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров.
Пострадавших нет.
МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности, не оставлять без присмотра источники огня и следить за исправностью электропроводки.
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