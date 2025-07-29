В Астане на территории полигона твердых бытовых отходов произошел пожар — загорелись отходы, передает BAQ.KZ. К месту возгорания направлены пожарные расчеты, ведутся работы по рекультивации, засыпке горящего участка грунтом и локализации огня.

Информации о пострадавших нет. Причины возгорания выясняются, — отметили в пресс-службе МЧС РК.

В тушении задействованы силы ДЧС и местных исполнительных органов.