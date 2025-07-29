  • 29 Июля, 01:23

В Астане загорелся мусорный полигон

Сегодня, 00:44
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 00:44
Сегодня, 00:44
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Фото: МЧС РК

В Астане на территории полигона твердых бытовых отходов произошел пожар — загорелись отходы, передает BAQ.KZ. К месту возгорания направлены пожарные расчеты, ведутся работы по рекультивации, засыпке горящего участка грунтом и локализации огня. 

Информации о пострадавших нет. Причины возгорания выясняются, — отметили в пресс-службе МЧС РК.

В тушении задействованы силы ДЧС и местных исполнительных органов.

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