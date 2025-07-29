В Астане загорелся мусорный полигон
Сегодня, 00:44
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Сегодня, 00:44Сегодня, 00:44
89Фото: МЧС РК
В Астане на территории полигона твердых бытовых отходов произошел пожар — загорелись отходы, передает BAQ.KZ. К месту возгорания направлены пожарные расчеты, ведутся работы по рекультивации, засыпке горящего участка грунтом и локализации огня.
Информации о пострадавших нет. Причины возгорания выясняются, — отметили в пресс-службе МЧС РК.
В тушении задействованы силы ДЧС и местных исполнительных органов.
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