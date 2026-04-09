В Астане закроют на ремонт часть улицы Нажимеденова
Водителям и пешеходам следует заранее планировать маршруты.
Сегодня 2026, 05:32
Фото: Pixabay.com
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с 10 по 25 апреля проводит работы по среднему ремонту улицы Ж. Нажимеденова на участке от улицы А-52 до улицы С. Шаймерденова, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В этот период будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.
В целях уменьшения транспортной загруженности можно использовать альтернативные пути через параллельную улицу А. Байтурсынова.
Водителям и пешеходам следует заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
