Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с 10 по 25 апреля проводит работы по среднему ремонту улицы Ж. Нажимеденова на участке от улицы А-52 до улицы С. Шаймерденова, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В этот период будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

В целях уменьшения транспортной загруженности можно использовать альтернативные пути через параллельную улицу А. Байтурсынова.

Водителям и пешеходам следует заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.