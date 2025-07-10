В Астане закрыли дорогу в Центральном парке
Движение перекрыли до конца недели.
Сегодня, 10:14
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Сегодня, 10:14Сегодня, 10:14
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В Астане стартовали работы по среднему ремонту дорожного покрытия внутри Центрального парка, передает BAQ.KZ. Как сообщает Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в связи с реконструкцией с 9 по 13 июля движение на этом участке будет полностью закрыто.
Астанчан просят отнестись с пониманием и заранее планировать маршруты как пешеходам, так и автомобилистам. На время работ в парке установят временные дорожные знаки и указатели, чтобы минимизировать неудобства и обеспечить безопасность передвижения.
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