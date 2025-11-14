В Астане закрыли клуб за продажу "веселящего газа"
В столице выявлен очередной факт незаконной реализации оксида азота, более известного как "веселящий газ", передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в прокуратуре города, одно из увеселительных заведений свободно распространяло сильнодействующее вещество среди посетителей, не имея на это соответствующей лицензии.
Оксид азота не относится к наркотическим средствам, однако включен в перечень сильнодействующих веществ, представляющих опасность для здоровья. По данным прокуратуры, его употребление нередко становится "входной точкой" для дальнейшего вовлечения граждан в наркотическую зависимость, что вызывает растущую тревогу у специалистов и общества.
Нарушение было выявлено в рамках комплекса мер по профилактике распространения и употребления наркотических и сильнодействующих веществ.
По результатам проверки собственник развлекательного заведения привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 426 КоАП РК — нарушению правил фармацевтической деятельности. На него наложен штраф в размере 200 МРП, а работа заведения приостановлена на один месяц.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли и уничтожили три баллона оксида азота.
В столичной прокуратуре подчеркнули, что работа по выявлению подобных нарушений продолжается и находится на их особом контроле.
