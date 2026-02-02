Плановую госпитализацию в детские стационары Астаны теперь будут проводить только при наличии вакцинации против кори. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач города, передает BAQ.KZ.

С 6 по 28 января в столице зарегистрировали 403 подтверждённых случая кори. По сравнению с первой неделей января заболеваемость выросла в 2,8 раза. При этом 95% заболевших — непривитые дети.

Из них: по причине отказа от вакцинации — 257 случаев, из-за недостижения возраста вакцинации — 112, упущенные возможности вакцинации — 9, по медицинскому отводу — 7.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции главный санврач постановил:

провести анализ привитости детей и подростков до 18 лет с последующей навёрстывающей иммунизацией;

проверить прививочный статус медработников до 55 лет и при необходимости обеспечить вакцинацию;

провести дополнительную вакцинацию детей в возрасте от шести месяцев до 10 месяцев 29 дней;

при выявлении первого случая кори в организациях образования незамедлительно проводить противоэпидемические мероприятия, включая экстренную иммунизацию;

осуществлять плановую госпитализацию детей только при наличии вакцинации против кори.

Руководителям организаций образования также поручено обеспечить проведение утреннего фильтра, изоляцию заболевших детей до прихода родителей или госпитализации, допуск в группы непривитых детей только при уровне коллективного иммунитета не ниже 90%, запрет на массовые мероприятия и перемещения персонала и детей на период инкубации, запрет приёма невакцинированных детей и ограничение посещения учреждений контактными лицами без прививки от кори.