С 22 ноября в Астане начнет курсировать новый автобусный маршрут №82 по направлению "Орда базар" – "школа Зерде", передает BAQ.KZ.

Маршрут охватит ключевые точки вдоль шоссе "Алаш", а также пройдет через улицу Ш. Уалиханова, проспекты Абылай хана, Тәуелсіздік и Аль-Фараби. Дополнительно новый рейс обеспечит транспортное обслуживание всей улицы Бухар жырау.

Схему движения можно увидеть на второй опубликованной схеме и в мобильном приложении Avtobys.