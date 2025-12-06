В Астане запускают новый автобусный маршрут
Маршрут соединит железнодорожный вокзал "Нұрлы жол" с жилым массивом Куйгенжар
Сегодня, 08:50
82Фото: CTS
В Астане запускают новый автобусный маршрут №75, который начнет курсировать с 6 декабря, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в CTS, маршрут соединит железнодорожный вокзал "Нұрлы жол" с жилым массивом Куйгенжар, а также обеспечит удобное транспортное сообщение для жителей района Мичурина.
Благодаря запуску линии улучшится доступ к школе №112 и объектам на улице С. Шаймерденова.
