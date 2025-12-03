В Астане запускают программу подготовки будущих прокуроров
Школы становятся центрами правового воспитания.
В столичной прокуратуре презентовали пилотный проект "Клуб будущих прокуроров имени Утегена Сеитова", передает BAQ.KZ.
Инициатива реализуется в рамках государственной концепции "Закон и порядок" и направлена на правовое просвещение школьников. Проект стартует в районе Сарайшык и охватит старшеклассников, заинтересованных в изучении правовой системы и развитии гражданской ответственности.
Как отметил начальник отдела прокуратуры района Аset Дошаев, новый клуб представляет собой не обычный кружок по интересам, а полноценную образовательную платформу, где школьники смогут развивать правовую культуру, лидерские качества и навыки командной работы. По его словам, проект основан на принципах добровольности, сотрудничества с государственными структурами, прозрачности и ориентации на интересы школьного сообщества.
Работа клуба будет строиться на системе самоуправления. Центральная роль отводится лидеру клуба, вокруг которого формируется актив. Планирование деятельности, отчёты и инициативы обсуждаются на заседаниях "правового штаба". Для участников предусмотрены правовые уроки, дебаты, встречи с представителями правоохранительных органов, экскурсии в прокуратуру, участие в олимпиадах, конкурсах, социальных акциях и выпуск информационных материалов.
Во время презентации школьникам, проявившим лидерские качества и интерес к правовой тематике, вручили сертификаты, а школам — статуэтки членства в клубе. Сейчас в проект включены 17 учебных заведений столицы, и, как отмечают инициаторы, число участников будет расширяться.
Прокуратура уверена, что системный подход и вовлечение школьников в правовую сферу станут эффективным инструментом профилактики подростковых правонарушений и создадут более безопасную и осознанную школьную среду.
