В рамках профилактического месячника по противодействию наркопреступности, проводимого при координации прокуратуры и Департамента полиции Астаны, в столичной школе-лицее № 64 имени Султанбека Кожанова прошёл открытый урок детской безопасности, передает BAQ.KZ.

Участие в мероприятии приняли сотрудники правоохранительных органов, психологи, педагоги и представители общественности.

Как сообщили организаторы, главная цель подобных встреч — не только повышение правовой грамотности учащихся, но и формирование устойчивых навыков личной и социальной безопасности. Школьникам рассказывают о реальных историях, связанных с буллингом, нарушениями закона, а также показывают тематические видеоролики.

"Данное мероприятие проведено в рамках нарратива "Закон и порядок". Мы помогаем детям коммуницировать, дружить, общаться. Особая тема — это борьба с буллингом в учебных заведениях. И здесь важно не только воспитывать детей, нужно просвещать и их родителей", — подчеркнула старший инспектор ювенальной полиции ДП Астаны Акдидар Шаримбекова.

Один из успешных кейсов борьбы с буллингом — внедрение в столичных школах программы "KiVa", разработанной в Финляндии. Этот опыт, по словам специалистов, дал положительные результаты: число жалоб на травлю снизилось, дети стали открытее и доброжелательнее.

"С учётом накопленного опыта мы разработали собственную национальную программу "ДосболLike", которая уже внедрена во всех школах города. Её цель — создание безопасной образовательной среды и противодействие всем формам насилия, жестокости и травли среди учащихся", — сообщила главный специалист Управления образования Астаны Гулим Мухамеджанкызы.

Мероприятия в рамках месячника охватывают широкий круг тем — от профилактики наркопотребления до защиты детей от психологического насилия. Кроме школьных уроков и лекций, реализуются и другие меры: рейды по местам возможного сбыта запрещённых веществ, мониторинг интернет-ресурсов, распространение социальной рекламы.

Антинаркотический месячник в Астане — часть масштабной инициативы "Закон и порядок", направленной на формирование культуры правосознания у молодёжи, снижение подростковой преступности и укрепление доверия между обществом и правоохранительными органами.