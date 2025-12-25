В Астана в Национальном музее Республики Казахстан представили портал E-museum, который объединяет музейные фонды страны в единое цифровое пространство, передает BAQ.KZ. Министр культуры и информации РК Аида Балаева подчеркнула, что музеи играют ключевую роль в сохранении исторической памяти и культурной идентичности. По её словам, в условиях глобализации и цифровизации особое значение приобретает перевод культурного наследия в цифровой формат, что расширяет доступ общества к национальным ценностям и способствует их международному продвижению.

Сегодня в Казахстане действует более 280 государственных и региональных музеев и музей-заповедников, в фондах которых хранится свыше 4,5 млн экспонатов. Ежегодно их посещают более 6 млн человек. Портал E-museum позволяет объединить эти коллекции на одной платформе, обеспечив научное описание экспонатов и доступ к ним как внутри страны, так и за её пределами. Проект реализуется поэтапно. В 2023 году к системе подключили 33 музея, было оцифровано более 15 тыс. предметов и создано 50 трёхмерных моделей. По итогам 2024–2025 годов к платформе подключены все государственные музеи страны — 252 музея из 20 регионов Казахстана.

На сегодняшний день в цифровой каталог E-museum внесено более 66 тыс. музейных экспонатов, разработано 750 3D-моделей и доступны 15 виртуальных туров. В Министерстве культуры отмечают, что проект повышает потенциал региональных музеев и открывает доступ к культурному наследию вне зависимости от расстояния, укрепляя культурный имидж Казахстана на международной арене.