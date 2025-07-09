В Астане стартовал пилотный проект по внедрению инновационной ИИ-системы, которая призвана заранее выявлять места, где чаще всего происходят уличные преступления, передает BAQ.KZ. Новая модель работает на основе анализа больших данных и технологий искусственного интеллекта, что позволяет прогнозировать вероятность совершения правонарушений в различных районах города.

Система использует исторические данные о преступлениях, зафиксированных в столице за последние десять лет, для того, чтобы определить, в какой именно части города вероятность преступлений будет наибольшей. Это дает возможность не только заранее выявлять "проблемные" зоны, но и эффективно планировать профилактическую работу.

По информации акимата, благодаря этой системе полиция сможет более эффективно организовывать маршруты патрулирования, а местные власти — принимать меры по улучшению городской инфраструктуры для повышения безопасности.