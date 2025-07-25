В Астане запустили необычный проект библиотек
Обмен книгами ради природы.
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Централизованная библиотечная система Астаны запустила полку экобуккроссинга в рамках республиканской кампании "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.
Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.
Инициатива направлена на формирование экологической культуры через книги и объединяет читателей и библиотекарей в общем экопространстве. По словам заместителя директора системы Бекболата Арыстанбекова, каждый может обменяться книгами на экологическую тематику, не выбрасывая и не накапливая их без пользы.
"Тематика литературы — природа Казахстана, животный и растительный мир, экопросвещение для детей. Чтобы взять книгу, нужно оставить одну свою, связанную с экологией", — пояснил он.
Акция продлится до конца года. Организаторы подчеркивают, что проект стал важным шагом в развитии экологической ответственности и культуры чтения среди горожан.
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