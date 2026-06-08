В Астане запустили завод по выпуску медизделий для трансплантации и кардиохирургии

В столице начал работу новый завод по производству медицинских изделий для кардиохирургии, трансплантации органов и других направлений медицины. Предприятие создано общественным фондом Heart Center Foundation и стало одним из примеров того, как казахстанские научные разработки переходят от лабораторий к реальному производству.

Завод ввели в эксплуатацию в мае этого года. Первую продукцию здесь планируют выпустить уже в августе.

Одним из ключевых направлений станет производство оборудования ALEM (Astana Life Ex-situ Machine) – уникальной разработки казахстанских специалистов. Аппарат предназначен для длительного сохранения, лечения и транспортировки донорских органов, что особенно важно для развития трансплантологии.

Председатель правления фонда UMC Юрий Пя отметил, что предприятие будет выпускать не только оборудование ALEM, но и широкий ассортимент медицинских изделий.

"Предприятие ориентировано на выпуск медицинского оборудования ALEM, а также расходных материалов для реанимации, хирургии и других направлений здравоохранения, контейнеров для отбора биоматериала, дренажных устройств и других медицинских изделий", – сообщил Юрий Пя.

По словам директора Heart Center Foundation Мурата Зауырова, основными потребителями продукции станут медицинские организации Казахстана и стран СНГ.

В реализацию проекта вложено 4,1 млрд тенге. Финансирование обеспечено за счет благотворительной помощи. На новом предприятии уже создано более 30 рабочих мест.

Ожидается, что запуск производства позволит сократить зависимость от импортных медицинских изделий и одновременно даст новый импульс развитию отечественных медицинских технологий.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек доложил, что город сохраняет высокие темпы экономического развития и укрепляет роль одного из ключевых деловых центров страны. По итогам прошлого года валовой региональный продукт достиг 18,9 трлн тенге. Столица занимает первое место в республике по объему инвестиций в основной капитал: за четыре месяца привлечено 587 млрд тенге, почти 80% из них – частные инвестиции. Здесь действует 246 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса с занятостью около 560 тыс. человек.

Вклад МСБ в экономику достиг рекордных 66%. В 2026 году планируется запуск 26 промышленных проектов, из которых на текущий момент уже введены 8 проектов на сумму 32 млрд тенге с созданием около 500 рабочих мест. Также до конца года планируется ввести в эксплуатацию 18 проектов на сумму 36 млрд тенге с созданием порядка тысячи рабочих мест.