В Астане запустят шаттл-маршруты к концерту Кайрата Нуртаса

27 сентября в 19:00 на стадионе «Астана Арена» состоится концерт известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса. Для удобства зрителей и снижения транспортной нагрузки в этот день будут организованы специальные шаттл-маршруты, передает официальный сайт столичного акимата.

Специальные автобусы начнут курсировать с 16:00 и обеспечат доставку пассажиров с четырех точек города до стадиона «Астана Арена», а также обратно после завершения концерта.

Маршруты движения специального транспорта:

— парковка у Столичного цирка;

— парковка у мечети «Хазрет Султан»;

— парковка у спортивного комплекса «Қазақстан» по улице Кажымукана;

— парковка у мечети «Нұр-Сұлтан» (Бас мешіт).

Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях — до начала концерта и после его завершения.

Запуск дополнительных шаттл-маршрутов позволит снизить транспортную нагрузку в районе стадиона и обеспечит зрителям более комфортные условия для поездки на концерт и обратно.

Также зрители смогут воспользоваться легкорельсовым транспортом «Тарлан Астана», чтобы добраться до места проведения концерта.