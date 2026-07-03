Цифровой ЦОН нового формата заработал в Астане

В столице начал работу Smart Point – цифровой офис нового формата, где большинство государственных услуг можно получить самостоятельно с помощью современных технологий.

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, новый центр создан по принципу Apple Store. Вместо привычных операторов посетителей сопровождают консультанты, которые помогают разобраться с цифровыми сервисами.

С работой Smart Point ознакомился заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. Ему представили возможности нового офиса и цифровые инструменты, которые позволяют получать государственные услуги быстрее и удобнее.

Главная особенность Smart Point – самообслуживание. Посетители могут самостоятельно оформить необходимые документы через компьютеры, воспользоваться платформой eGovGPT на базе искусственного интеллекта, которая в формате диалога помогает подобрать нужную услугу и заполнить заявление, а также оформить удостоверение личности или паспорт через терминал документирования.

Еще одно нововведение – круглосуточная зона выдачи документов. Получить готовые документы можно в любое время через специальный постамат, не дожидаясь открытия офиса.

Для тех, кто только осваивает цифровые сервисы, в Smart Point оборудован учебный класс, где специалисты помогают разобраться с электронными государственными услугами. Также предусмотрена комфортная зона ожидания.

По словам Жаслана Мадиева, такие цифровые офисы отражают новый подход к предоставлению государственных услуг, а их развитие позволит сделать сервисы еще более доступными и удобными для граждан и бизнеса.

Отметим, что Smart Point расположен по адресу: улица Динмухамеда Кунаева, 2А. Офис работает по будням с 09:00 до 18:00.

Сегодня аналогичные цифровые офисы уже действуют в Жезказгане и Туркестане. В дальнейшем этот формат планируется развивать и в других регионах страны.