В Астане завершился образовательный курс для спортивных менеджеров, организованный Национальным Олимпийским комитетом Казахстана в рамках программы Olympic Solidarity, передаёт BAQ.KZ.

Проект стал частью системной работы НОК по развитию управленческих компетенций в сфере спорта и был ориентирован на специалистов национальных федераций и спортивных организаций.

Программа курса охватывала ключевые вопросы современного спортивного менеджмента, включая управление федерациями, стратегическое планирование, развитие кадрового потенциала и эффективную организацию спортивных процессов.

Формат обучения предусматривал не только теоретическую подготовку, но и активный обмен практическим опытом между участниками и приглашёнными экспертами, что позволило повысить уровень профессиональной подготовки специалистов.