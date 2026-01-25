В Астане завершился курс для спортивных менеджеров по программе Olympic Solidarity
В Астане завершился образовательный курс для спортивных менеджеров, организованный Национальным Олимпийским комитетом Казахстана в рамках программы Olympic Solidarity, передаёт BAQ.KZ.
Проект стал частью системной работы НОК по развитию управленческих компетенций в сфере спорта и был ориентирован на специалистов национальных федераций и спортивных организаций.
Программа курса охватывала ключевые вопросы современного спортивного менеджмента, включая управление федерациями, стратегическое планирование, развитие кадрового потенциала и эффективную организацию спортивных процессов.
Формат обучения предусматривал не только теоретическую подготовку, но и активный обмен практическим опытом между участниками и приглашёнными экспертами, что позволило повысить уровень профессиональной подготовки специалистов.
