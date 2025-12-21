В Астане завершился международный турнир по бадминтону
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице Казахстана завершился международный турнир по бадминтону Astana International Challenge 2025, собравший более 200 спортсменов из 43 стран мира. В течение пяти дней соревнования проходили на четырёх игровых кортах, где разыгрывались медали в пяти категориях, передаёт BAQ.KZ.
Турнир стал одним из крупнейших международных стартов по бадминтону в регионе и прошёл в соответствии с международными стандартами, продемонстрировав высокий уровень организации и конкурентной борьбы.
Результаты соревнований
Смешанные пары (Mixed Doubles):
1 место — Bimo Prasetyo / Arlya Nabila Thesya Munggaran (Индонезия)
2 место — Mihajlo Tomic / Andjela Vitman (Сербия)
3 место — Ming Hong Lim / Stella Pan (Малайзия / США)
3 место — Bhavya Chhabra / Vishakha Toppo (Индия)
Мужские пары (Men’s Doubles):
1 место — M. Ardianto / Rahmat Hidayat
2 место — Rodion Alimov / Maksim Ogloblin
3 место — A. Rayhan / D. Wahyudi
3 место — A. Prasetya / Pulung Ramadhan
Женские пары (Women’s Doubles):
1 место — Polina Buhrova / Yevheniia Kantemyr (Украина)
2 место — Lanny Tria Mayasari / Amallia Cahaya Pratiwi (Индонезия)
3 место — Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Болгария)
3 место — Ji Young Bin / Koo Bo Eun (Республика Корея)
Женский одиночный разряд (Women’s Singles):
1 место — Thalita Ramadhani Wiryawan (Индонезия)
2 место — Polina Buhrova (Украина)
3 место — Dalila Aghnia Puteri (Индонезия)
3 место — Tanya Hemanth (Индия)
Мужской одиночный разряд (Men’s Singles):
1 место — Muhamad Yusuf (Индонезия)
2 место — Prahdiska Bagas Shujiwo (Индонезия)
3 место — Enogat Roy (Франция)
3 место — Daniil Dubovenko (Израиль)
Astana International Challenge 2025 подтвердил статус Астаны как международной спортивной площадки и стал значимым событием в календаре мировых соревнований по бадминтону.
Самое читаемое
- С 1 января повысятся пороги снятия с ЕНПФ: что нужно знать казахстанцам
- 10 из 12 дачных массивов вокруг Талдыкоргана обеспечили инфраструктурой
- Победа в Дубае: студентка из Караганды рассказала о золоте Азиатских Пара игр
- Пятизвёздочный гостиничный комплекс стоимостью 6,5 млрд тенге открыли в Семее
- Цех по производству сгущённого молока мощностью 12 тыс. тонн в год запустили в СКО