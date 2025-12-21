В столице Казахстана завершился международный турнир по бадминтону Astana International Challenge 2025, собравший более 200 спортсменов из 43 стран мира. В течение пяти дней соревнования проходили на четырёх игровых кортах, где разыгрывались медали в пяти категориях, передаёт BAQ.KZ.

Турнир стал одним из крупнейших международных стартов по бадминтону в регионе и прошёл в соответствии с международными стандартами, продемонстрировав высокий уровень организации и конкурентной борьбы.

Результаты соревнований

Смешанные пары (Mixed Doubles):

1 место — Bimo Prasetyo / Arlya Nabila Thesya Munggaran (Индонезия)

2 место — Mihajlo Tomic / Andjela Vitman (Сербия)

3 место — Ming Hong Lim / Stella Pan (Малайзия / США)

3 место — Bhavya Chhabra / Vishakha Toppo (Индия)

Мужские пары (Men’s Doubles):

1 место — M. Ardianto / Rahmat Hidayat

2 место — Rodion Alimov / Maksim Ogloblin

3 место — A. Rayhan / D. Wahyudi

3 место — A. Prasetya / Pulung Ramadhan

Женские пары (Women’s Doubles):

1 место — Polina Buhrova / Yevheniia Kantemyr (Украина)

2 место — Lanny Tria Mayasari / Amallia Cahaya Pratiwi (Индонезия)

3 место — Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Болгария)

3 место — Ji Young Bin / Koo Bo Eun (Республика Корея)

Женский одиночный разряд (Women’s Singles):

1 место — Thalita Ramadhani Wiryawan (Индонезия)

2 место — Polina Buhrova (Украина)

3 место — Dalila Aghnia Puteri (Индонезия)

3 место — Tanya Hemanth (Индия)

Мужской одиночный разряд (Men’s Singles):

1 место — Muhamad Yusuf (Индонезия)

2 место — Prahdiska Bagas Shujiwo (Индонезия)

3 место — Enogat Roy (Франция)

3 место — Daniil Dubovenko (Израиль)

Astana International Challenge 2025 подтвердил статус Астаны как международной спортивной площадки и стал значимым событием в календаре мировых соревнований по бадминтону.