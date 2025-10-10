В Астане состоялось торжественное завершение первого в Казахстане научного эксперимента "SANA", направленного на подготовку женского космического экипажа и популяризацию инженерных и технических профессий среди молодежи. В течение 10 суток три исследовательницы находились в наземном модуле, имитирующем условия космического полёта, где выполняли когнитивные, медицинские и командные задания, моделируя реальные сценарии космических экспедиций, передаёт BAQ.KZ.

И.о. вице-министра Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК Малик Олжабеков отметил значимость эксперимента в контексте развития отечественной космической отрасли и подготовки к будущим межпланетным миссиям.

"Я хотел бы напомнить, что в эти дни мы также отмечаем 34-ю годовщину полёта Токтара Аубакирова. Можно сказать, что именно с этого события и началась история нашей космической отрасли. Он был одним из первых её руководителей, и для нас большая честь, что вы сегодня с нами, нашли время и поприветствовали наш экспериментальный экипаж после 10-дневной изоляции. Хочу пожелать вам дальнейших успехов и выразить надежду, что на этом наши эксперименты не закончатся. Мы планируем и дальше формировать команду, развивать направление и, возможно, в будущем вы также примете участие в более длительном полёте. Сегодня одним из приоритетных направлений мировой космонавтики является освоение Марса и подготовка миссий на Красную планету. Именно поэтому эксперименты подобного характера особенно актуальны. Мы приложим все усилия, чтобы продолжать исследования в этом направлении и вносить свой вклад в развитие космоса", - рассказал Малик Олжабеков.

Особым гостем церемонии стал Народный герой Казахстана, генерал-майор ВВС РК, первый космонавт независимого Казахстана Токтар Аубакиров. Он отметил смелость и значимость эксперимента и подчеркнул, что именно с таких проектов начинается новая эра отечественной космонавтики.

"Вот в таком небольшом пространстве девочки провели все эти дни. И, честно скажу, это поразительно. Эти девушки достойны восхищения и всяческих похвал, потому что именно они — первые. Первые, кто начал новую эру реальной подготовки будущих космонавтов в Казахстане. Дай Бог, чтобы с их лёгкой руки у этого начинания было большое и светлое будущее. Мы не должны быть последними в этом пути — наоборот, обязаны участвовать во всех космических экспериментах, если стремимся стать одной из ведущих стран мира. Потому что космос — это высочайшие технологии, это движение вперёд, это познание будущего и возможность глубже понять прошлое", - поделился Токтар Аубакиров.

Он также выразил надежду, что однажды казахстанские космонавты примут участие в миссиях на Луну и Марс.

"Я очень надеюсь, что когда-нибудь кто-то из вас — от имени всего Казахстана — окажется в такой капсуле и полетит к другим планетам. Ведь именно вы — первые в нашей стране, кто открыл новую эру подготовки космонавтов к будущим полётам", - добавил космонавт.

Научный руководитель эксперимента, доктор PhD Алина Гуторева рассказала о некоторых особенностях исследований, проводимых в ходе "SANA":

"Как вы верно заметили, здесь замкнутое пространство, нет окон, и из-за этого сложно ориентироваться во времени — не всегда понятно, какое сейчас время суток. Пока мы не проводили отдельные эксперименты, связанные с циркадным ритмом или восприятием времени, но это обязательно планируется. Ведь одна из серьёзных проблем космонавтов как раз связана с нарушением циркадного ритма: сбивается сон и режим организма. Даже здесь, в этой капсуле, стресс и непривычная обстановка уже влияли на сон", - поделилась Алина Гуторева.

Эксперимент "SANA-1" стал важным шагом в развитии отечественной космической науки и показал потенциал Казахстана в подготовке собственных специалистов к будущим пилотируемым миссиям. Он прошёл в высокотехнологичном имитаторе космического корабля, разработанном казахстанской компанией Eurasian Space Ventures (ESV) по инициативе космонавта, Героя Казахстана Айдына Аймбетова. Также завершение эксперимента совпало с символичной датой — 10 октября, когда 34 года назад завершил свою миссию первый космонавт независимого Казахстана Тохтар Аубакиров.