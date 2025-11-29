  • 29 Ноября, 22:18

В Астане зажгли оранжевую подсветку в поддержку кампании "16 дней"

Сегодня, 22:02
Минкультуры
Сегодня, 22:02
Фото: Минкультуры

В столице Казахстана ключевые городские объекты вечером были подсвечены тёплым оранжевым цветом в рамках глобальной кампании ООН "16 дней против насилия", передает BAQ.KZ. Акция направлена на привлечение внимания к защите прав человека и необходимость нулевой терпимости к любым формам насилия.

Оранжевый цвет является символом надежды, поддержки и солидарности с теми, кто столкнулся с насилием. По информации пресс-службы Министерства культуры и информации РК, подсветку включили на ряде знаковых локаций столицы, которые на несколько дней стали визуальным напоминанием о важности борьбы с этой проблемой.

Организаторы акции подчёркивают, что участие городских объектов помогает привлечь больше общественного внимания и поддержать тех, кому необходима помощь. Подсветка станет частью серии мероприятий, проходящих в Казахстане и во всём мире в рамках ежегодной кампании.

