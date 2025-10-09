В Астане 37-летняя женщина обманом завладела 13 миллионами тенге, обещая гражданам помощь в получении льготных кредитов по государственным программам, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. По данным следствия, мошенница входила в доверие к людям, убеждая, что может "ускорить" оформление займа. Под этим предлогом она собирала предоплаты, якобы для оформления документов. Однако ни кредиты, ни услуги предоставлены не были.

Чтобы вызвать доверие, женщина арендовала офис и представлялась посредником, сотрудничающим с банками. Некоторым потерпевшим она даже показывала поддельное удостоверение. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Полиция призывает граждан не доверять посредникам, обещающим легкое оформление кредитов или участие в госпроектах, и сообщать о подобных случаях по номеру 102.