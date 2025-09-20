Знакомство через интернет обернулось для жителя Астаны дорогостоящей ловушкой, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. 44-летний мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств и отправился к ней домой. По данным полиции, в квартире между ними произошёл конфликт: когда мужчина начал проявлять нежелательные действия интимного характера, хозяйка пригрозила написать заявление об изнасиловании. Чтобы "замять" ситуацию, она потребовала 400 тысяч тенге. Опасаясь оговора, мужчина передал деньги.

Однако на этом вымогательница не остановилась. Она заявила, что сумма недостаточна, и потребовала ещё 250 тысяч тенге. Потерпевший сумел занять у знакомого 150 тысяч и отдать их наличными. Вскоре женщина назначила новый "срок" для передачи дополнительных 200 тысяч. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Астаны задержали подозреваемую. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".