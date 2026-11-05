В Астане женщину оштрафовали за мат в прямом эфире TikTok
5 Ноября 2026, 21:47
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5 Ноября 2026, 21:475 Ноября 2026, 21:47
147Фото: Изображение создано нейросетью
В Астане женщину привлекли к административной ответственности за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok. Суд признал её виновной в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 20 МРП.
Дело рассмотрел 5 ноября Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны. По материалам дела, женщина использовала нецензурные выражения во время прямого эфира, чем нарушила общественный порядок и проявила неуважение к окружающим и пользователям соцсети.
В суде она признала вину и сообщила, что ранее к административной ответственности не привлекалась. Суд назначил ей штраф в размере 20 МРП. Постановление пока не вступило в законную силу.
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