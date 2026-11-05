В Астане женщину оштрафовали за мат в прямом эфире TikTok

В Астане женщину привлекли к административной ответственности за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok. Суд признал её виновной в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 20 МРП.

Дело рассмотрел 5 ноября Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны. По материалам дела, женщина использовала нецензурные выражения во время прямого эфира, чем нарушила общественный порядок и проявила неуважение к окружающим и пользователям соцсети.

В суде она признала вину и сообщила, что ранее к административной ответственности не привлекалась. Суд назначил ей штраф в размере 20 МРП. Постановление пока не вступило в законную силу.