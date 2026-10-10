В Астане женщину осудили за мошенничество под видом обучения маркетплейсам

В Астане женщину приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество под видом обучения заработку на маркетплейсах. От её действий пострадали пять человек, общий ущерб составил 15,6 млн тенге.

Как сообщили в прокуратуре города, женщина через социальные сети предлагала гражданам обучение ведению бизнеса на маркетплейсах. В ходе общения она входила в доверие к клиентам и предлагала вложить деньги в закупку и последующую продажу товаров, обещая вернуть инвестиции с прибылью.

Однако полученные средства женщина использовала по собственному усмотрению, не выполняя обещанных обязательств.

По итогам судебного разбирательства её признали виновной в мошенничестве. С учётом предыдущей судимости суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

В прокуратуре Астаны предупредили граждан о рисках подобных схем и призвали внимательно проверять предложения о вложении денег в бизнес через социальные сети.

«Обещания гарантированной высокой прибыли, предложения передать деньги для “раскрутки бизнеса” и инвестирования через социальные сети могут использоваться мошенниками», — напомнили в надзорном органе.

В ведомстве рекомендуют перед передачей крупных сумм проверять личность получателя, законность его деятельности и оформлять финансовые обязательства документально.