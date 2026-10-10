В Астане женщину осудили за мошенничество под видом обучения маркетплейсам
Столичная жительница обманула пятерых человек на 15,6 млн тенге, обещая прибыль от закупки и перепродажи товаров через маркетплейсы.
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В Астане женщину приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество под видом обучения заработку на маркетплейсах. От её действий пострадали пять человек, общий ущерб составил 15,6 млн тенге.
Как сообщили в прокуратуре города, женщина через социальные сети предлагала гражданам обучение ведению бизнеса на маркетплейсах. В ходе общения она входила в доверие к клиентам и предлагала вложить деньги в закупку и последующую продажу товаров, обещая вернуть инвестиции с прибылью.
Однако полученные средства женщина использовала по собственному усмотрению, не выполняя обещанных обязательств.
По итогам судебного разбирательства её признали виновной в мошенничестве. С учётом предыдущей судимости суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.
В прокуратуре Астаны предупредили граждан о рисках подобных схем и призвали внимательно проверять предложения о вложении денег в бизнес через социальные сети.
«Обещания гарантированной высокой прибыли, предложения передать деньги для “раскрутки бизнеса” и инвестирования через социальные сети могут использоваться мошенниками», — напомнили в надзорном органе.
В ведомстве рекомендуют перед передачей крупных сумм проверять личность получателя, законность его деятельности и оформлять финансовые обязательства документально.
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