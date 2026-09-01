В Астане женщины устроили драку на детской площадке из-за очереди на качели

В Астане две женщины устроили конфликт на детской площадке из-за очередности катания детей на качелях. Видео произошедшего распространилось в социальных сетях.

По данным Департамента полиции, правоохранители установили личности участниц конфликта и доставили их в полицию.

Как выяснилось, спор между родителями из-за очереди на качели перерос в драку. Женщины нанесли друг другу телесные повреждения. При этом конфликт произошел на глазах у детей.

В полиции подчеркнули, что подобное поведение недопустимо, особенно в присутствии несовершеннолетних.

«Взрослые обязаны понимать ответственность за свои действия, особенно когда рядом находятся дети», — отметили в ДП.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.