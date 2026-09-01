В Астане женщины устроили драку на детской площадке из-за очереди на качели
Женщины нанесли друг другу телесные повреждения.
1 Сентября 2026, 08:09
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1 Сентября 2026, 08:091 Сентября 2026, 08:09
181Фото: Pixabay.com
В Астане две женщины устроили конфликт на детской площадке из-за очередности катания детей на качелях. Видео произошедшего распространилось в социальных сетях.
По данным Департамента полиции, правоохранители установили личности участниц конфликта и доставили их в полицию.
Как выяснилось, спор между родителями из-за очереди на качели перерос в драку. Женщины нанесли друг другу телесные повреждения. При этом конфликт произошел на глазах у детей.
В полиции подчеркнули, что подобное поведение недопустимо, особенно в присутствии несовершеннолетних.
«Взрослые обязаны понимать ответственность за свои действия, особенно когда рядом находятся дети», — отметили в ДП.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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