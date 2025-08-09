В следственном изоляторе № 64 Астаны с начала года зафиксировано свыше десяти попыток проноса запрещённых предметов, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД РК, чаще всего нарушители пытались передать заключённым мобильные телефоны, электронные устройства и наркотические вещества.

По данным администрации учреждения, к таким попыткам нередко причастны родственники, адвокаты и общественные защитники. В 2025 году зарегистрировано четыре случая, когда в СИЗО пытались доставить марихуану и мефедрон, пряча их в подошвах обуви, фольгированных упаковках и продуктах питания.