11 октября 2025 года сотрудники Комитета национальной безопасности совместно с Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана доставили из-за рубежа в Астану бывшего адвоката столичной коллегии, находившегося в международном розыске, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в КНБ, мужчина подозревается в совершении коррупционного преступления в особо крупном размере. С 2023 года он скрывался от следствия и находился за пределами страны, пока не был установлен и экстрадирован.

В настоящее время задержанный помещён в следственный изолятор, где в отношении него проводятся необходимые процессуальные действия.

Другие подробности дела не разглашаются — в ведомстве отметили, что согласно части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, распространение информации по данному расследованию ограничено в интересах следствия.

Экстрадиция подозреваемого стала результатом скоординированных действий казахстанских спецслужб и международных правоохранительных структур.