Во дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане состоялась встреча с профессиональным мастером сумо Ерсином Балтагулом, передает BAQ.KZ.

Ерсин Балтагул — первый профессиональный сумоист казахского происхождения. На турнире «Хацу басё – 2025», прошедшем в Японии, он занял третье место, добившись важного исторического достижения. В течение 15-дневного турнира Ерсин Балтагул одержал 13 побед и потерпел лишь 2 поражения.

Профессиональный сумоист начал спортивную карьеру с казахской борьбы и дзюдо, пройдя школу национальных видов спорта и добившись успехов на международном уровне.

«Опыт, накопленный в казахской борьбе и дзюдо, помог мне в занятиях сумо — чувствовать татами и зал, дал базовые знания, необходимые для сумо. Потому что в сумо иногда используются приемы, похожие на броски через бедро», — сказал спортсмен.

Уроженец Алматы после окончания университета Нихон в Японии стал известен в профессиональном сумо под псевдонимом Кинбозан Харуки. Спортсмен ростом 195 сантиметров и весом 178 килограммов в настоящее время выступает в высшем дивизионе сумо — Макуути.

По словам Ерсина Балтагула, в профессиональном сумо в Японии насчитывается около 800 спортсменов, и только 40 сильнейших борцов высшего дивизиона имеют право бороться за Императорский кубок.

«В третьем месяце в городе Осака пройдет императорский турнир. Сейчас я готовлюсь к нему. Когда выходишь на соревнования под флагом Казахстана и Алматы и представляешь наш голубой флаг перед 146-миллионным населением Японии — это большая ответственность. Поэтому я стараюсь бороться, выкладываясь полностью», — отметил спортсмен.

Казахстанский профессиональный мастер сумо в настоящее время является единственным представителем Казахстана, добившимся высоких результатов в Японии. Он считает, что у казахстанских борцов есть достаточный потенциал для занятий сумо, и сообщил, что рассматривает возможности привлечения казахстанских спортсменов в Японию.

«Думаю, у сумо есть будущее в Казахстане. У нас есть национальная казахская борьба, турниры вроде Qazaqstan Barysy, есть борцы-тяжеловесы, крепкие и крупные казахстанские спортсмены», — сказал сумоист.

Борец, который занимается сумо уже 10 лет, также рассказал о значении этого вида спорта для японцев.

«Если углубиться в историю сумо, его называют борьбой древних императоров. Поскольку этот вид спорта сформировался с тех времен, он имеет особую ценность для японцев. В Японии федерации сумо исполнилось 100 лет», — добавил Ерсин Балтагул.

Отметим, что на встрече во дворце единоборств присутствовали борцы-тяжеловесы, выступающие в абсолютной весовой категории казахской борьбы, а также победители и призеры республиканского турнира Qazaqstan Barysy. Они задали спортсмену вопросы о его профессиональном пути, системе подготовки в Японии, культуре сумо, а также об опыте выхода из национального спорта на международную арену.