Астану вновь ждут вкусные и насыщенные выходные, передает BAQ.KZ. 11–12 октября в столице состоится масштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Карагандинской области. Аграрии региона привезут 560 тонн свежей продукции, которая будет продаваться по ценам ниже рыночных.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства, участие в ярмарке примут более 90 крестьянских и фермерских хозяйств, а также перерабатывающие предприятия. На прилавках можно будет найти всё:

– почти 130 тонн мяса,

– 18 тонн молочной продукции,

– 390 тонн овощей,

– 160 тысяч куриных яиц,

– рыбу, мёд и другие продукты.

Торговля будет вестись на территории парковки ипподрома "Казанат" по адресу: шоссе Каркаралы, 1.