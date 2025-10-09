В Астану привезут 560 тонн свежих продуктов напрямую от фермеров
Сегодня, 14:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:14Сегодня, 14:14
32
Астану вновь ждут вкусные и насыщенные выходные, передает BAQ.KZ. 11–12 октября в столице состоится масштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Карагандинской области. Аграрии региона привезут 560 тонн свежей продукции, которая будет продаваться по ценам ниже рыночных.
Как сообщили в управлении сельского хозяйства, участие в ярмарке примут более 90 крестьянских и фермерских хозяйств, а также перерабатывающие предприятия. На прилавках можно будет найти всё:
– почти 130 тонн мяса,
– 18 тонн молочной продукции,
– 390 тонн овощей,
– 160 тысяч куриных яиц,
– рыбу, мёд и другие продукты.
Торговля будет вестись на территории парковки ипподрома "Казанат" по адресу: шоссе Каркаралы, 1.
Самое читаемое
- Казахстанские вузы укрепили лидерство в мировом рейтинге Times Higher Education
- IMD: Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности
- Токаев поручил министру финансов усилить контроль за госсредствами
- С 20 октября в Казахстане изменятся правила ввоза автомобилей: что нужно знать
- Почему продукты в Казахстане дешевле, чем в соседних странах