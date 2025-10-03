В Астане 4 и 5 октября пройдёт очередная региональная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей из Западно-Казахстанской и Костанайской областей, передает BAQ.KZ.со ссылкой на пресс-службу акимата.

Горожане и гости столицы смогут приобрести свежие продукты напрямую от фермеров — мясо, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты, мед, муку и бакалею.

В столицу поступит порядка 500 тонн сельхозтоваров. Из них 130 тонн составят мясо и мясопродукты, 90 тонн — овощи и фрукты, ещё 90 тонн — мука и макаронные изделия. Также будет представлено около 50 тонн меда, 35 тонн молочной продукции и около 100 тонн других продуктов. Формат ярмарки позволяет не только сократить путь от производителя до покупателя, но и поддержать отечественных фермеров.

Торговля будет организована на парковке ипподрома "Казанат" по адресу: шоссе Каркаралы, 1. Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00. Для удобства предусмотрены автобусные маршруты №18, 37 и 303. Кроме покупок, посетителей ожидает концертная программа с участием творческих коллективов Западно-Казахстанской и Костанайской областей.