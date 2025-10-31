Национальная палата предпринимателей "Атамекен" заявила, что распространяемая в отдельных источниках информация о якобы предстоящем освобождении Раимбека Баталова от должности Председателя Президиума НПП не соответствует действительности, передает BAQ.KZ.

В Палате напомнили, что в соответствии с Законом "О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан" и Уставом НПП "Атамекен", избрание и освобождение председателя президиума осуществляется исключительно решением Съезда Палаты.