В "Атамекене" опровергли слухи об отставке Раимбека Баталова
Сегодня, 14:23
76Фото: НПП "Атамекен"
Национальная палата предпринимателей "Атамекен" заявила, что распространяемая в отдельных источниках информация о якобы предстоящем освобождении Раимбека Баталова от должности Председателя Президиума НПП не соответствует действительности, передает BAQ.KZ.
В Палате напомнили, что в соответствии с Законом "О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан" и Уставом НПП "Атамекен", избрание и освобождение председателя президиума осуществляется исключительно решением Съезда Палаты.
"Иные заявления или публикации по данному вопросу являются недостоверными и не имеют правовых оснований. Просим воздержаться от распространения непроверенной информации", — говорится в официальном сообщении.
