В Атбасарском районе Акмолинской области засеяно более 40% сельхозугодий

В ходе рабочей поездки по Атбасарскому району глава региона Марат Ахметжанов посетил поля ТОО «Әріп-Агро», которое с опережением графика засеяло более половины из своих 9,2 тыс. гектаров. При этом под масличные отведено 35%, под бобовые – 25%, а под зерновые – 40%. Помимо пшеницы и ячменя, здесь делают ставку на черную чечевицу сорта «Белуга», ориентированную на экспорт.

«Посевную мы начали 6 мая с подсолнечника, засеяли около 60% площади. Сеем мягкую и твердую пшеницу, ячмень, овес, а также чечевицу под экспортные поставки в Турцию. Пользуемся государственными программами «Кен Дала-1» и «Кен Дала-2», а также закупаем удешевленный дизель и законтрактовались по аммофосу. Главное, что влагозарядка в почве сейчас хорошая, от 80 сантиметров до метра, влаги всходам пока хватает», – рассказал директор ТОО «Әріп-Агро» Галымжан Арипов.

Следующим объектом стали угодья ТОО «Шуйское-ХХІ», где масштабы пашни превышают 31,5 тыс. гектаров. Здесь под пшеницу отведено 17 450 га, а под ячмень – 4 000 га. Управлять такими площадями в пиковые весенние дни хозяйству удается за счет мощного парка посевных комплексов и жесткого контроля за агротехническими сроками.

«На сегодняшний день в Атбасарском районе засеяно 192 тысячи га, что составляет почти 42% от общего плана. В полевых работах задействованы 632 трактора, 987 сеялок и 125 посевных комплексов. Все работы ведутся организованно, обеспеченность ГСМ и техникой позволяет завершить посевную кампанию в оптимальные агротехнические сроки», – доложил аким Атбасарского района Кенеш Алимжанов.

Подводя итоги поездки, Марат Ахметжанов дал положительную оценку работе атбасарских хлеборобов и подчеркнул, что государство создает для фермеров максимально комфортные партнерские условия, защищая их от любых рисков.

«На сегодняшний день посевная в регионе выполнена более чем на 40%, мы лидируем по темпам сева в республике. Со стороны государства создаются все условия для развития агросектора, включая льготные кредиты под 5% годовых и поддержку по программе «Ауыл аманаты». Фермерам желаю поскорее завершить сев и получить достойный урожай. Со своей стороны мы продолжим решать текущие проблемы, в том числе совместно с подрядчиками заниматься защитой полей от сайгаков. Как партнеры, мы будем делать все возможное и обязательно учтем все рекомендации аграриев в дальнейшей работе», – резюмировал глава региона.

К слову, в текущем сезоне яровой сев на полях региона составит 5,4 млн гектаров. Ставка делается на диверсификацию: площади под зерновые оптимизировали, зато клинья масличных культур расширились до 600 тыс. гектаров. Благодаря льготному кредитованию и цифровому мониторингу через центр «Aqmola Digital» завершить сев планируется в оптимальные сроки.